Іран навмисно приховує обставини авіатрощі українського літака, заявила спеціальна доповідачка ООН Аньєс Каламар. За її словами, ще в грудні вона надіслала до Тегерана листа із запитаннями на 45 сторінках.

І досі не отримала жодної відповіді. Зокрема, чому були зміщені позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до трагедії? Чому перед атакою не перевірили розміри і льотні характеристики цілі? Пояснень немає.

Нагадаю, лайнер українських авіаліній МАУ збили торік у січні над Тегераном одразу після злету. В Ірані це назвали помилкою військових. Тоді загинуло 176 людей окрім українців, громадяни Канади та Ірану.