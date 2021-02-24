Іран приховує обставини збиття українського літака - ООН [ Редактировать ]
Іран навмисно приховує обставини авіатрощі українського літака, заявила спеціальна доповідачка ООН Аньєс Каламар. За її словами, ще в грудні вона надіслала до Тегерана листа із запитаннями на 45 сторінках.
І досі не отримала жодної відповіді. Зокрема, чому були зміщені позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до трагедії? Чому перед атакою не перевірили розміри і льотні характеристики цілі? Пояснень немає.
Нагадаю, лайнер українських авіаліній МАУ збили торік у січні над Тегераном одразу після злету. В Ірані це назвали помилкою військових. Тоді загинуло 176 людей окрім українців, громадяни Канади та Ірану.
по теме
Іран навмисно приховує обставини авіакатастрофи українського літака, - заявила спеціальна доповідачка ООН Аньєс Каламар. За її словами, ще в грудні вона направила до Тегерана листа із запитаннями на 45 сторінках
Вашингтон скасовує низку рішень щодо дипломатичних санкцій проти Тегерана, ініційованих колишнім держсекретарем Майком Помпео
Україна планує звернутися до Євросоюзу щодо додаткових обмежувальних заходів щодо РФ через порушення прав людини в Криму
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до розриву з Євросоюзом, і навіть закликав росіян готуватися до... ізоляції від світу
"Українське питання" на Радбезі ООН - що може змінити засідання?