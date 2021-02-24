Побічних ефектів під час застосування сироватки поки що не виявлено

А от першим індійським "Ковішілдом" вакцинувався черкаський лікар. Як він себе почуває? І взагалі, яка вона - вакцинація по-українськи в дії, готовий розповісти Станіслав Кухарчук.

У Черкаській обласній лікарні небувалий ажіотаж заклад одним з перших в Україні отримав вакцину від Ковіду. Препарат привезли по обіді. І в медзакладі відразу взялися до справи. Першим щеплення отримав реаніматолог Євген Горенко. Каже, дуже хвилювався.

Поки Євген ділиться враженнями із журналістами, у маніпуляційній кипить робота. Мобільна бригада, яка проводить щеплення, одного за одним запрошує медиків на вакцинацію.

Перша сотня медиків, які отримали щеплення, це переважно ті, хто безпосередньо працює в ковідних відділеннях. Ще за кілька тижнів до початку вакцинації у лікарні склали список з двохсот п'ятдесяти претендентів. Процедура цілком добровільна, і майже ніхто з медиків від неї не відмовився.

Лариса Хрєнова, заступник головного лікаря Черкаської обласної лікарні з медсестринства:

Звичайно, що були непогоджені. А чому непогоджені!? Ось сьогодні людина, вчора записалась, сьогодні у неї температура 37,5. Є така людина, яка сьогодні себе записала, а тут мама з інфарктом, її поклали в лікарню. Третя впала і ногу поламала - звичайно ж, що таких людей не буде

Окрім письмової згоди, в кабінеті очікування у пацієнтів обов'язково заміряють температуру, перевіряють стан здоров'я. За годину до щеплення медсестра Валентина Зізенко ще надавала допомогу в ковідному відділенні - тепер сама під пильним наглядом колег.

Я ж у ковідній бригаді, як я можу не погодитись - це для мене, це для мого здоров'я

Перед уколом хвилюються всі без винятку. Щоб хоч якось розрядити атмосферу, лікарка мобільної бригади намагається жартувати.

У вас немає ніякої алергічної реакції? У вас немає температури, вам уже є 18 і ви не вагітна? Оце що мене перше цікавить. - Мені 57 і я не вагітна. - Боже, я вас вітаю.

Та тремтять руки від хвилювання не тільки у вакцинованих, а й в самих працівників мобільної бригади. До складу якої входять - лікар, дві медичні сестри, допоміжна сестра та водій. Поки що на всю область це єдина підготовлена бригада, ще 5 проходять навчання.

Людмила Даценко, лікарка мобільної бригади:

Всякий новий процес важкий, відповідальний, переживаємо - готувалися, вчилися, не спали - надіємось, що все буде добре.

Побічних ефектів під час застосування сироватки поки що не виявлено. Тож медики закликають не панікувати. Загалом Черкащина отримала шістнадцять тисяч двісті доз препарату. Щодня планують вакцинувати щонайменше сотню пацієнтів.

Олександр Скічко, голова Черкаської обласної державної адміністрації:

Ми починаємо з однієї мобільної бригади, яка працює сьогодні і далі продовжуємо нарощувати. Завтра, 25 лютого вже розпочнеться навчання медиків-тренерів для черкаської області і поступово будуть додаватись мобільні бригади і пункти щеплень.

Аби щеплення дало позитивний ефект, через 28 днів вакциновані сьогодні лікарі та медсестри отримують другу дозу препарату.