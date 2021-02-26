Известная украинская певица Настя Каменских (NK) удивила поклонников новым фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

На снимке Настя запечатлена с огромным букетом белых тюльпанов.

"Это так ценно - когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Каждый день находите способ порадовать, удивить, восхитить любимого или любимую. Сегодня мой муж подарил мне весну", - подписала фото артистка.

Фанаты порадовались на звездную пару и пожелали им много счастья и взаимопонимания в отношениях.

"Какие вы крутые", "Очень красивые", "Потап молодец", "Какая вы красивая семья", - написали в комментариях юзеры соцсети.

Ранее мы сообщали, что в семье Каменских случилось горе. У Насти умер папа.

Ранее мы писали о том, что умерла звезда культовых сериалов "Вавилон-5" и "Остаться в живых". Мира Фурлан скончалась на 66-м году жизни.

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