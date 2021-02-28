СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук [ Редактировать ]
Анатолія Шарія оголосили в державний розшук! Це сталося після того, як блогер не з'явився на допит в СБУ.
У Службі безпеки це розцінили як переховування від слідства. І якщо Шарій повторно не прибуде за викликом, його можуть подати в міжнародний розшук. І далі ним буде займатись Інтерпол.
Нагадаю, СБУ звинувачує блогера в державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі. Сам Шарій, який зараз живе в Іспанії, називає це політичним переслідуванням.
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