Анатолія Шарія оголосили в державний розшук! Це сталося після того, як блогер не з'явився на допит в СБУ

Анатолія Шарія оголосили в державний розшук! Це сталося після того, як блогер не з'явився на допит в СБУ.

У Службі безпеки це розцінили як переховування від слідства. І якщо Шарій повторно не прибуде за викликом, його можуть подати в міжнародний розшук. І далі ним буде займатись Інтерпол.

Нагадаю, СБУ звинувачує блогера в державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі. Сам Шарій, який зараз живе в Іспанії, називає це політичним переслідуванням.