Сицилія отямлюється після виверження Етни [ Редактировать ]
Містечко Джарре на Сицилії отямлюється після виверження Етни. Напередодні вулкан викинув у повітря хмари попелу та каміння. Вони рясно вкрили вулиці, двори та будинки. Минулося без постраждалих.
Остання фаза активності найбільшого вулкана Європи розпочалася два тижні тому. Фонтани з лави сягали 400 метрів, а шлейфи з продуктів горіння тимчасово зупинили авіасполучення.
Вивергається Етна досить часто, однак рідко завдає шкоди.
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У горі Етна загалом розташовано від двох до чотирьох сотень кратерів. У середньому що-три місяці один із них викидає потоки лави, попереднього разу таке відбувалося у грудні
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