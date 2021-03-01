Вивергається Етна досить часто, однак рідко завдає шкоди

Містечко Джарре на Сицилії отямлюється після виверження Етни. Напередодні вулкан викинув у повітря хмари попелу та каміння. Вони рясно вкрили вулиці, двори та будинки. Минулося без постраждалих.

Остання фаза активності найбільшого вулкана Європи розпочалася два тижні тому. Фонтани з лави сягали 400 метрів, а шлейфи з продуктів горіння тимчасово зупинили авіасполучення.

Вивергається Етна досить часто, однак рідко завдає шкоди.