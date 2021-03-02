Львовская область находится "в плену" двух штаммов коронавируса [ Редактировать ]
В Львовской области лабораторно подтвердили наличие двух разновидностей коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявила главный эпидемиолог региона Наталья Иванченко-Тимко.
По ее словам, один из существующих генотипов получил название B1, а второй - B11. Такие данные после проверки предоставил Центр общественного здоровья украинского Минздрава.
Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11.
Отмечается, что "южноафриканского" и "британского" штаммов COVID-19, к счастью, пока в области выявить не удалось.
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Кроме того, украинские образцы проверили в Германии на новые штаммы коронавируса. Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые версии COVID-19, страна постоянно проверяет свои образцы на наличие разновидностей инфекции.
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