Один из существующих генотипов получил название B1, а второй - B11/ фото: Главком

В Львовской области лабораторно подтвердили наличие двух разновидностей коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявила главный эпидемиолог региона Наталья Иванченко-Тимко.

По ее словам, один из существующих генотипов получил название B1, а второй - B11. Такие данные после проверки предоставил Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11.

Отмечается, что "южноафриканского" и "британского" штаммов COVID-19, к счастью, пока в области выявить не удалось.

Читайте также, В Украине за минувшие выявили 5 336​ новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. С начала пандемии число заболевших составило 1 357 470 человека, 26 212 человека - умерли, выздоровели - 1 176 918 человек.

Кроме того, украинские образцы проверили в Германии на новые штаммы коронавируса. Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые версии COVID-19, страна постоянно проверяет свои образцы на наличие разновидностей инфекции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.