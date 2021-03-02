Чтобы занять очередь, люди в большинстве случаев использовали государственное приложение "Дія"/ фото: РБК

На прохождение иммунизации от коронавирусной инфекции на территории Украины успели записаться 44 тысячи граждан. Такое заявление на брифинге сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, для того, чтобы занять очередь, люди в большинстве случаев использовали государственное приложение "Дія".

Отмечается, что за неполный день в очередь через портал записались 5 280 человек, через контакт-центр - 671, через портал "Дія" - 38 531 человек.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины сообщили ситуацию по вакцинации в стране. Всего с начала прививочной кампании в стране было сделано 4905 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского производства, при этом наибольшее количество привитых находятся в Донецкой области.

Ранее мы писали, что в МОЗ назвали условия COVID-вакцинации общественных деятелей вне очереди. один флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата и должен быть использован в течение 6 часов после открытия.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до ноября этого года в Украине все граждане смогут получить доступ к вакцине от коронавируса. До конца лета его ведомство планирует выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.

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