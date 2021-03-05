Через територію анексованого Криму до Росії намагалися переправити корабельне обладнання. Йдеться про деталі подвійного призначення, які можна використовувати навіть з військовою метою.

Кур'єрів, які везли заборонений вантаж, затримали під час огляду автівки на контрольному пункті "Каланчак" - вони сховали обладнання серед особистих речей.

Згодом правоохоронці знайшли й організаторів оборудки. Тепер встановлюють, звідки ділки взяли ці деталі. Не виключають, що їх викрали із суднобудівних підприємств Миколаївщини.