З України до Росії намагалися переправити обладнання "подвійного призначення" [ Редактировать ]
Через територію анексованого Криму до Росії намагалися переправити корабельне обладнання. Йдеться про деталі подвійного призначення, які можна використовувати навіть з військовою метою.
Кур'єрів, які везли заборонений вантаж, затримали під час огляду автівки на контрольному пункті "Каланчак" - вони сховали обладнання серед особистих речей.
Згодом правоохоронці знайшли й організаторів оборудки. Тепер встановлюють, звідки ділки взяли ці деталі. Не виключають, що їх викрали із суднобудівних підприємств Миколаївщини.
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