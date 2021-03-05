Під час отримання чергового траншу правоохоронець і попався

Хочеш працювати плати данину. На Дніпропетровщині на хабарі впіймали заступника керівника поліції. Той за 10 тисяч гривень, щомісяця, обіцяв не перешкоджати підприємцю, що займався металобрухтом.

Під час отримання чергового траншу - правоохоронець і попався. Його затримали і вже звільнили з лав поліції. Слідчі встановлюють його спільників.