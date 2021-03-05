Поліцейський брав данину із бізнесменів [ Редактировать ]
Хочеш працювати плати данину. На Дніпропетровщині на хабарі впіймали заступника керівника поліції. Той за 10 тисяч гривень, щомісяця, обіцяв не перешкоджати підприємцю, що займався металобрухтом.
Під час отримання чергового траншу - правоохоронець і попався. Його затримали і вже звільнили з лав поліції. Слідчі встановлюють його спільників.
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