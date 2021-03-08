Поблизу Авдіївки бойовики атакували з мінометів [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби - п'ять порушень з боку російських окупаційних військ. Поблизу Авдіївки ворог атакував з мінометів 120 та 82 калібру. Збройні сили України відкрили вогонь у відповідь.
У Лебединському найманці цілили з гранатомета. А біля Опитного та Південного били з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї. Бойових втрат у лавах українських військових немає.
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