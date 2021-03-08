На Київщині затримали телефонних аферистів [ Редактировать ]
На Київщині затримали телефонних аферистів, які ошукали пенсіонерку. Один із зловмисників назвався її сином і попросив грошей на лікування. Довірлива 80 річна жінка віддала всі свої заощадження. Під час трусу в шахраїв вилучили викрадені кошти та автівку. Затриманим загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
Андрій Нєбитов, начальник ГУ НП у Київській області:
За дві доби нам вдалося встановити цих осіб і затримати їх в порядку 208. Ними виявились особи які мешкали на території київської області. Один з них з Луганщини. Вони раніше судимі за скоєння злочинів. Один з них перебував у розшуку вже два роки за скоєння аналогічного злочину на території місця Києва. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
по теме
Столичні правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської. Злочин стався напередодні вночі у Дарницькому районі. На проспекті Бажана перехожі знайшли тіло жінки із численними ножовими пораненнями
У Дніпрі правоохоронці розшукують жертв шахрайок. Дві жінки днями ошукали пенсіонерку, забравши у неї усі заощадження. Начебто для перевірки лічильників, вони потрапили до квартири літньої жінки
Силовики штурмом взяли офіс найбільшої опозиційної партії Грузії і затримали її лідера Никанора Мелію
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda во время обгона выехал на встречную полосу, где протаранили пассажирскую маршрутку
У Сумах ушпиталили 16 річну дівчину, вона ковтнула 30 пігулок протизапального препарату. До лікарні доньку привезла мати. Поліція встановила: до такого вчинку старшокласницю підштовхнула сварка з подругою