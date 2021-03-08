На Київщині затримали телефонних аферистів, які ошукали пенсіонерку. Один із зловмисників назвався її сином і попросив грошей на лікування. Довірлива 80 річна жінка віддала всі свої заощадження. Під час трусу в шахраїв вилучили викрадені кошти та автівку. Затриманим загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Андрій Нєбитов, начальник ГУ НП у Київській області: