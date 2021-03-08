Міні-бокси для доброчинності виготовляє лондонський художник. У вигляді крихітних копій крамничок. Кожна - справжній витвір мистецтва. Що в них збирають - розповість Ольга Жидецька.

Не звичайні нудні коробки, а справжні шедеври. У майстерні лондонського художника Шона Родріго поєдналися мистецтво, новітні технології та велика шляхетна мета. Чоловік допомагає доброчинним організаціям збирати харчі для так званих продуктових банків. За допомогою 3Д-принтера виготовляє спеціальні бокси для пожертв, які розміщують на вулицях. У вигляді крихітних будиночків-крамниць.

Шон Родріго, художник:

Я подумав, що це спонукатиме людей, прогулюючись із дітьми, пожертвувати, приміром, банку з консервами. Помилуватися красиво декорованими боксами й заодно привчити майбутнє покоління до доброчинності. Це допоможе привернути увагу до проблем людей, які потерпають від злиднів і не мають достатньо харчів.

У таких міні-крамничках можна залишати консерви, упаковки з крупами та будь-які інші харчі тривалого зберігання. Працівники доброчинних організацій кажуть: навіть одна банка - це добрий жест солідарності й допомоги тим, хто в скруті.

Сайра Мир, керівниця благодійної організації:

Це блискуча ідея. Адже такі бокси будуть у різних місцях, і це розширить наші можливості. Дивовижно, що так багато людей уже відгукнулися і охоче жертвують. Тепер їх стане ще більше.

За словами волонтерів, під час пандемії більш ніж удвічі зросла кількість британців, які звертаються по допомогу до продовольчих банків. Адже корона криза багатьох позбавила заробітку. З огляду на це, британський уряд виділив 400 мільйонів фунтів для придбання продуктових наборів. У зимові місяці по всій країні їх роздавали зі швидкістю 6 пакунків за хвилину.