300 мільйонів доз вакцини отримали жителі 114 країн світу [ Редактировать ]
Щодо вакцин, то їх укололи у світі вже понад 300 мільйонів доз. Щеплення отримали жителі 114 країн. У середньому щодоби роблять майже 8 мільйонів ін'єкцій.
Водночас у Євросоюзі очікують з квітня щомісяця отримувати 100 мільйонів доз протиковідних вакцин. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, це пов'язано з потенційним схваленням ЄС нових препаратів найближчим часом.
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