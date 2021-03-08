Щодо вакцин, то їх укололи у світі вже понад 300 мільйонів доз. Щеплення отримали жителі 114 країн. У середньому щодоби роблять майже 8 мільйонів ін'єкцій.

Водночас у Євросоюзі очікують з квітня щомісяця отримувати 100 мільйонів доз протиковідних вакцин. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, це пов'язано з потенційним схваленням ЄС нових препаратів найближчим часом.