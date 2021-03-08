У світі зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19 [ Редактировать ]
У світі минулої доби зафіксували найбільшу кількість заражень коронавірусом за місяць. За даними ВООЗ, - 478 тисяч випадків. Лідерами із захворюваності залишаються США та Бразилія.
Загалом же нині на COVID-19 у всьому світі хворіють 116 мільйонів людей. Померли - 2 мільйони 580 тисяч.
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