Півтора десятка смертей щодня - і дедалі молодші пацієнти. Це про ситуацію на Закарпатті. Медики називають її критичною. Регіон від сьогодні у "червоній" зоні. Лише за минулий тиждень кількість хворих зросла на чверть. Але людей це, схоже, не лякає. Карантинних обмежень вони не надто дотримуються.

Закарпаття у "червоній" зоні. Від сьогодні в область не їздитиме транспорт, кав'ярні працюватимуть тільки навинос, салони краси - по запису. Усе через критичну ситуацію в області з поширенням коронавірусу. За минулий тиждень кількість хворих там зросла на 24 відсотки. Щодня помирає більше як 12 інфікованих. Заклади де лікують таких пацієнтів, заповнені на понад вісімдесят відсотків. Лікарі кажуть, мережі іноді не витримують підключення апаратів ШВЛ - і трапляються перебої зі світлом.

Іван Курах, головний лікар Ужгородської міської лікарні:

У мене зараз на кисневі хворі. Лінія вибиває, вона не витримує ці апарати, тому я вас дуже прошу, шановні краяни, шановні ужгородці, шановні закарпатці, я вас дуже прошу: дотримуйтеся всіх правил і норм.

Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної лікарні:

Вчора три трупи, - поламався ліфт, - тягнули ми їх через східці. Сьогодні 2 трупи. Вчора привозять людину о 12 ночі й сатурація нижче 60.

У реанімацію поступають дедалі молодші люди - від 35 років. Частіше вже хворіють і діти. Минулого тижня в області померли 2 породіллі. Одна з них - від ураження легень. Дитину вдалося врятувати. Ще одна матуся відійшла разом з немовлям.

Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні:

Більше хворих поступає молодих - збільшується і кількість дітей хворих. На сьогодні у нас дітей захворіло і становить 5%. Останній тиждень ми збільшили кількість ліжок до 160. Але безконечно ми не зможемо збільшувати. Чому - пояснюю, чому кількість ліжок ми можемо, але забезпечити їх киснем і медичними працівниками - ми просто вже не в змозі.

А це відео - з масового гуляння минулого тижня. Відзняли його поліцейські. Карантинних обмежень дотримуються геть не всі.

Анатолій Полосков, голова Закарпатської ОДА:

З ранку я отримую інформацію про те, що в наших містах у Закарпатті планується святкування - навіть сьогодні, коли наші жінки-медики ледве стоять на ногах. Увечері деякі ресторани, попереджені про неможливість працювати у "червоній" зоні, планують працювати. Це неприпустимо, і тому сьогодні я попереджую рестораторів.

Медики знесилені, просять дотримуватися обмежень.

Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної лікарні: