Квіточки під снігом - сюрприз приємний, але не єдиний. Сміття після танення - уже традиційна для українців весняна проблема. Доповнюють картину несумлінні власники домашніх тварин, які не прибирають за улюбленцями.

Хто несе відповідальність за чистоту на вулиці, і куди звертатися, якщо біля вашого будинку утворився смітник?

Захаращені газони, пакети по вулицях, пластикові пляшки, розбите скло... Це весняні реалії українських міст. Сміттєва хроніка повторюється з року в рік: щойно сніг починає танути - на його місці з"являються "сюрпризи" - пісок, намул, усілякий непотріб, який не встигли прибрати до снігопадів. І якщо у центрі столиці все більш-менш чисто. То на подвір"ї у спальних районах, картина значно гірша. Вражає не менше, ніж вартість утримання прибудинкової території, за яке кожний житель будинку має сплачувати щомісяця.

Галина, жителька Києва:

Багато платимо, але прибирання такого немає. Тому що люди не йдуть у двірники. 21 будинок обслуговує 3 людини, всього-на-всього. Можливо це зробити? Не можливо.

Ірина, жителька Києва:

Двухкомнатная квартира, два человека. Мы платим 250 - в этом пределе. Во дворе всегда грязно. Ну, здесь, я уже молчу.

Немає послуги - не треба й платити. Юристи кажуть: оплату за прибирання території можна оскаржити. Для цього необхідно звернутися в ОСББ, або до ЖКГ з вимогою скласти акт про неналежне виконання робіт. Адже відповідальність за чистоту на будь-якій земельній ділянці, незалежно від того, звідки взялося сміття, - несе саме балансоутримувач території.

Костянтин Варшавський, юрист:

Якщо ви бачите, що на вулиці не прибирається довгий період - необхідно просто повідомити на гарячу лінію місцевої ради, наприклад, КМДА і повідомити на гарячу лінію, що, наприклад, на вулиці протягом 2-3 тижнів лежить сміття і його ніхто не прибирає. Тоді уже буде питання до керівника району - чому його підлеглі не виконують свої прямі зобов'язання. І там вже він буде вирішувати - чи накладати штраф, чи позбавляти премії, чи взагалі позбавляти роботи.

Відповідальність не лише на прибиральниках, а на власниках тварин. Щовесни двори перетворюються на мінні поля, де оминути "сюрпризи" залишені домашніми улюбленцями - той ще виклик! Адже, людина, яка вигулює, на приклад, собаку, і має при собі пакети для прибирання - скоріш, виняток.

Костянтин Варшавський, юрист:

Якщо особу, на місці, скажімо так, попередити і вона не виконає прохання прибрати за собою чи за своїм домашнім улюбленцем - тоді можна говорити вже про накладання адміністративного штрафу за забруднення території. Якщо цього не зробити, то уся відповідальність лягає на служби, які дивляться за чистотою на вулиці.

А ще недбале прибирання може стати причиною повені. Адже, пісок, намул та обламані гілки, які після танення снігу ніхто не прибирає - потрапляють у ливнівки і стають причиною підтоплень - навіть під час незначних опадів.