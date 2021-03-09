Польські медики відмовились лікувати постраждалих у ДТП українців [ Редактировать ]
Постраждалих у ДТП українців відмовилися лікувати в польській лікарні. Про це розповіли в українському консульстві в Любліні. Нагадаю, в ніч на суботу неподалік міста Кашице розбився автобус з українцями. П'ятеро людей загинули. Двадцять двоє досі перебувають у лікарнях. Але двом травмованим, допомогу надавати спершу відмовились. У пацієнтів не було страхового поліса, вони загубили документи під час аварії. Лікувати українців погодилися лише після втручання дипломатів.
Василь Павлюк, генеральний консул України в Любліні:
Наші громадяни мають страхові поліси, у них все є, тільки вони не мали при собі, десь загубилися в тому хаосі. По відношенню до жінки нашої хворої яка потребувала нагальної допомоги навіть обезболюючих не давали. Він їй сказав - "пані буде чекати в черзі, якщо розіб'ється ще один ваш автобус тоді будемо вас рятувати". На сьогоднішній день питання знято, але я цього так не залишу, я буду мати розмову з пані воєводою.
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