Постраждалих у ДТП українців відмовилися лікувати в польській лікарні. Про це розповіли в українському консульстві в Любліні. Нагадаю, в ніч на суботу неподалік міста Кашице розбився автобус з українцями. П'ятеро людей загинули. Двадцять двоє досі перебувають у лікарнях. Але двом травмованим, допомогу надавати спершу відмовились. У пацієнтів не було страхового поліса, вони загубили документи під час аварії. Лікувати українців погодилися лише після втручання дипломатів.

Василь Павлюк, генеральний консул України в Любліні: