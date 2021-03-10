Такое решение вынесли относительно СМИ, функционирующих за счет государственного или же местного бюджета/ фото: dn.gov.ua

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении объемов трансляции по телевидению социальной рекламы, которая призывает граждан соблюдать карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в стране.

Законопроект предусматривает, что распространители рекламы в роли которых выступают средства массовой информации, которые функционируют за счет государственного или же местного бюджета, обязаны демонстрировать дополнительную информацию о предотвращении передачи COVID-19.

Отмечается, что СМИ хотят обязать размещать данный вид аудиовизуального контента приоритетно и бесплатно в объеме, определенном частью четвертой статьи 12 закона о рекламе.

Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 6 377 новых случаев коронавирусной инфекции. За 24 часа было принято решение о госпитализации 1904 человек. При этом, болезнь одолели 5687 граждан Украины, еще 219 инфицированных умерли.

Кроме того, в ходе заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса. Максимально возможное количество коек с подведенным кислородом обеспечено в больницах страны.

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