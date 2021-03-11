Польські прикордонники затримали трьох українців, які оформлювали фіктивні дозволи на перебування в Польщі іноземців. Під час обшуків у ділків знайшли кореспонденцію з органами влади, сфальсифіковані медичні довідки, печатки різних фірм, підроблені карти проживання.

У двох українців вилучили закордонні паспорти та заборонили на час слідства залишати країну. Щодо третього - відкрили адміністративне провадження про заборону в'їзду до Польщі та держав ЄС на 5 років.