Польські прикордонники затримали трьох українців [ Редактировать ]
Польські прикордонники затримали трьох українців, які оформлювали фіктивні дозволи на перебування в Польщі іноземців. Під час обшуків у ділків знайшли кореспонденцію з органами влади, сфальсифіковані медичні довідки, печатки різних фірм, підроблені карти проживання.
У двох українців вилучили закордонні паспорти та заборонили на час слідства залишати країну. Щодо третього - відкрили адміністративне провадження про заборону в'їзду до Польщі та держав ЄС на 5 років.
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