НАТО ввели військові кораблі до Одеського порту [ Редактировать ]
І вперше від початку цього року до Одеського порту зайшли кораблі НАТО. Загалом їх чотири з Туреччини, Іспанії та Румунії, і входять вони до Другої протимінної групи Альянсу. Іноземні військові зустрінуться з командуванням вітчизняного флоту.
Також заплановані спільні тренування в акваторії Чорного моря. НАТОвські кораблі пришвартувалися біля міського морвокзалу, але цього разу люди не зможуть відвідати їх з екскурсією через карантинні обмеження.
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І сьогодні ж до Одеського порту, вперше від початку цього року, зайшли кораблі НАТО. Загалом їх чотири - з Туреччини, Іспанії та Румунії, і входять вони до Другої протимінної групи Альянсу
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