У Мексиці легалізували марихуану. Вирощувати, зберігати чи вживати наркозілля зможуть лише люди, старші за 18 років, які мають на це дозвіл.

Також мексиканцям дозволили зберігати до 28 грамів канабісу та вирощувати до шести рослин у себе вдома. Влада Мексики розраховує, що легалізація марихуани підірве діяльність угруповань наркоторгівців.