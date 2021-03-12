Влада Мексики легалізувала канабіс [ Редактировать ]
У Мексиці легалізували марихуану. Вирощувати, зберігати чи вживати наркозілля зможуть лише люди, старші за 18 років, які мають на це дозвіл.
Також мексиканцям дозволили зберігати до 28 грамів канабісу та вирощувати до шести рослин у себе вдома. Влада Мексики розраховує, що легалізація марихуани підірве діяльність угруповань наркоторгівців.
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Отныне мексиканцы смогут хранить до 28 граммов каннабиса и выращивать до шести растений у себя дома. Мексика - третья страна в мире после Уругвая и Канады, полностью легализовавшая марихуану
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