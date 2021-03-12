За фейковыми "протестами" против оппозиции стоят депутаты "Слуги народа" Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжает подвергаться откровенному и циничному давлению со стороны власти Зеленского и его партии "Слуга народа". Власть Зеленского пытается представить свои фейковые акции как выражение позиции гражданского общества. Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

В пятницу, 12 марта, под офисом "Оппозиционной платформы - За жизнь" прошла немногочисленная акция. Подобные акции, направленные против оппозиционных сил, проходят регулярно. Несколько дней назад акция-близнец, направленная против "Партии Шария", была проведена у Офиса Президента Украины.

Задолго до появления "протестующих" к офису ОПЗЖ явилась съемочная группа в форменных куртках с надписью "КПК Инфо Ком". КПК - это Общественная организация "Конституционно-правовой конгресс" (ЕГРПОУ 43685366), которую возглавляет Янцен Павел Юрьевич, помощник народного депутата Украины IX созыва Павла Фролова из фракции "Слуга народа".

Эта короткая и неубедительная акция показала только одно: за подобными фейковыми "протестами" против оппозиции стоит отнюдь не широкая общественность, в чем пытается убедить власть, а люди, прямо связанные с провластной партией "Слуга народа".

Для украинцев давно не секрет, что "слуги" готовы на любые шаги, чтобы расправиться со своим главным политическим оппонентом ‒ "Оппозиционной платформой - За жизнь". И тот факт, что в "Слуге народа" вынуждены привлекать к организации и освещению подобных фейковых акций ближайшее окружение своих депутатов, свидетельствует о полном провале политики репрессий и провокаций, проводимой властью, а главное - об отсутствии реальной ее поддержки со стороны украинского общества.