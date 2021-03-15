Известная украинская певица Надя Дорофеева показала новое фото, на котором предстала в образе роковой женщины. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram

Я пришла в шоу "Голос країни" за настоящими голосами современности и, оглядываясь на этап слепых прослушиваний, понимаю,что принимала правильные решения!

Так, в кадре, Надежда позирует в однотонном черном луке. На ней надета мини-юбка, укороченный жакет с вырезами на груди и животе, стильные ботильоны с прямоугольным носком и шляпа с вуалью.

Яркий макияж подчеркнул образ звезды.Красные губы и яркие стрелки создали образ "вамп-женщины".

Поклонники активно комментируют новый образ артистки:

"Самая красивая", "Сильная и стильная", "Ты красивая","Вау".

Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.

Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.

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