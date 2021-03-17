В окупованому Криму затримали фрилансера української служби "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка [ Редактировать ]
В окупованому Криму ФСБ затримала фрилансера української служби "Радіо Свобода". Про це повідомила пресслужба видання. Затриманий - громадянин України Владислав Єсипенко. Йому закидають буцімто "розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб".
Нині Єсипенко перебуває у СІЗО Сімферополя, його взяли під варту до 11 травня. Правозахисники припускають, що до українця застосовують фізичне та психологічне насильство.
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