В окупованому Криму ФСБ затримала фрилансера української служби "Радіо Свобода". Про це повідомила пресслужба видання. Затриманий - громадянин України Владислав Єсипенко. Йому закидають буцімто "розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб".

Нині Єсипенко перебуває у СІЗО Сімферополя, його взяли під варту до 11 травня. Правозахисники припускають, що до українця застосовують фізичне та психологічне насильство.