На Луганщині знайшли міни російського виробництва [ Редактировать ]
Черговий факт присутності збройних формувань Російської Федерації на окупованій Луганщині виявили слідчі СБУ. Про це повідомляє прокуратура Луганської області. На території Щастинського і Сєвєродонецького районів знайшли бойові протипіхотні фугасні міни та фрагмент протипіхотної осколкової міни.
Таких засобів ураження не використовують ЗСУ. Натомість їх застосовують збройні формування окупантів.
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