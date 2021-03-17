В'єтнам завершує розробку вакцини проти коронавірусу [ Редактировать ]
В'єтнам завершує розробку власної вакцини проти коронавірусу - "Наноковакс". Випробування сироватки планують закінчити за кілька місяців. Досліди проводять у Військово-медичній академії Міноборони В'єтнаму. В уряді вже заявили, що вакцина стане доступною наприкінці року.
А з початку наступного розпочнуть масштабну вакцинацію. Наразі в країні понад 20 тисяч отримали щеплення сироваткою "Астразенека". Влада заявила, що не припинятиме використання цього препарату, навіть попри відмову інших країн - буцімто через появу тромбів наслідок щеплення "Астразенекою".
Тим часом Росія продовжує всіляко просувати власну сироватку "Спутнік", яка ще не пройшла перевірки. Напередодні партію безкоштовного "Спутніка" до В'єтнаму завіз літаком секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.
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