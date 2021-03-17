На Донбасі продовжуються порушення перемир'я [ Редактировать ]
Протитанкові гранатомети, кулемети та ворожі безпілотники. На Донбасі бойовики порушують перемир'я. Минулої доби на передовій знову поранили українського військового. Боєць у задовільному стані. Із передової - репортаж Руслана Смєщука.
Передові позиції в околицях Мар'їнки. Напередодні вони опинилися під щільним обстрілом російських найманців. Ті били з крупнокаліберного кулемета й потужнішої зброї.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Вночі працювали із ДШК. Навалювали добре, десь хвилин двадцять. Накидали. Можливо і вісімдесятки працювали. Бо гупало добре.
Навкруги періодично можна бачити ось такі залишки різноманітних снарядів. Саме такими гранатами бойовики намагаються дістати наших вояків, прикритих укріпленнями.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Закидують підствольними ВОГами, провокують, вони кидають навесною траєкторію, тут дальність дозволяє. І може в закриту позицію прилитіти? У нас такі укріплення що ми не боїмося такого калібру.
А ще снаряди можуть долетіти не з позицій супротивника, а просто з неба. Останнім часом бойовики використовують маленькі ударні безпілотники "на одну гранату". Тому повітря наші військовики теж контролюють.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Десь раз в два дні чуємо їхні безпілотники. І буває таке що скидають безпілотники вибухівку на позиції. Постійно спостерігаємо за повітряним простором, бо війна йде 7 років і різні техніки і методики ведення вогню.
Та не змінюється лише мотивація ветеранів, які пройшли хрещення вогнем у чотирнадцятому та п'ятнадцятому роках.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Це все особисте стало. Хочеться закінчити, бо як почав, так треба закінчувати. Дома вже звикли, донька в 14 народилася і як раз мобілізували. І донька вже звикла, а тато все в окопах. Але терплять.
Що ж до загальної ситуації на фронті за минулу добу бойовики дев'ять разів гатили по українських позиціях. Унаслідок одного з обстрілів військовослужбовець збройних сил зазнав поранення, але медикам вдалося його врятувати.
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