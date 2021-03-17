Закон передбачає рік за ґратами та штраф 45 тисяч євро за розповсюдження фото й відео обличчя поліцейських

Неспокійно й у Франції. У Парижі люди вийшли на демонстрації проти спроби сенаторів заборонити знімати поліцію на відео. Закон під назвою "Про глобальну безпеку" передбачає рік за ґратами та штраф 45 тисяч євро за розповсюдження фото й відео обличчя поліцейських із наміром заподіяти їм шкоду.

Учасники демонстрації стверджують: це спровокує свавілля поліції. На протести збираються вже четвертий місяць, відколи з'явився законопроєкт.

Жак Борнештейн, демонстрант:

Ми виступали проти цього закону від самого початку. Бо це обмеження свобод, черговий антиліберальний крок влади - цим вона зловживає в часи пандемії.

Сара Массуд, генеральний секретар профспілки "Союз магістратів Франції":