Американський дослідник першим опустився у Маріанський жолоб [ Редактировать ]
Відомий американський дослідник Ричард Геріот став першою людиною, яка опустилася у Маріанський жолоб. Занурення до найглибшої точки планети відбулося минулого тижня. Щоби спуститися на 11 кілометрів під товщу води, ентузіастові знадобилося 4 години.
Ще чотири він витратив на збирання зразків ґрунту, води та живих організмів із дна западини, і стільки ж на підйом. За свої 60 років невгамовний Ричард Геріот встиг відвідати Північний та Південний полюси, а також побувати на МКС. Окрім того, він - успішний підприємець та розробник комп'ютерних ігор.
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