Відомий американський дослідник Ричард Геріот став першою людиною, яка опустилася у Маріанський жолоб. Занурення до найглибшої точки планети відбулося минулого тижня. Щоби спуститися на 11 кілометрів під товщу води, ентузіастові знадобилося 4 години.

Ще чотири він витратив на збирання зразків ґрунту, води та живих організмів із дна западини, і стільки ж на підйом. За свої 60 років невгамовний Ричард Геріот встиг відвідати Північний та Південний полюси, а також побувати на МКС. Окрім того, він - успішний підприємець та розробник комп'ютерних ігор.