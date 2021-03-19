Дональд Трамп втратив чверть статків за час свого президентства. Гроші колишнього господаря Білого Дому порахували аналітики агентства Блумберг. Проаналізувавши фінансову звітність, вони дійшли висновку до вступу на посаду Трамп володів трьома мільярдами доларів, тоді як нині має лише два мільярди і триста мільйонів.

Найсуттєвіших втрат він зазнав торік через пандемію коронавірусу. Адже володіє цілою низкою офісних веж, а вони за час карантину сильно втратили в ціні.