Дональд Трамп збіднів через коронавірус [ Редактировать ]
Дональд Трамп втратив чверть статків за час свого президентства. Гроші колишнього господаря Білого Дому порахували аналітики агентства Блумберг. Проаналізувавши фінансову звітність, вони дійшли висновку до вступу на посаду Трамп володів трьома мільярдами доларів, тоді як нині має лише два мільярди і триста мільйонів.
Найсуттєвіших втрат він зазнав торік через пандемію коронавірусу. Адже володіє цілою низкою офісних веж, а вони за час карантину сильно втратили в ціні.
по теме
Дональд Трамп втратив чверть статків за часи свого президентства. Його гроші порахували аналітики агентства Блумберг. І дійшли висновку, що до вступу на посаду Трамп мав 3 мільярди доларів
На вимогу "клієнтів" спритники переробляли позитивний тест на негативний. Вартість послуги - від однієї, до майже двох тисяч гривень
Коронавірус упевнено відвойовує втрачені за час локдану позиції. Цифри захворюваності так стрімко злетіли вгору, що налякали і простих українців, і можновладців
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів усім скептикам і противникам вакцинації, виклавши на своїй сторінці у Facebook жартівливу картинку, яка вже перетворилася на мем
Своє плече під індійський "Ковішілд" - підставив Президент України. Йому зробили щеплення напередодні