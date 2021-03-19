Сьогодні у Верховній Раді виступив Президент Литви Гітанас Наусєда, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Він заявив, що офіційний Вільнюс підтримує боротьбу Києва за звільнення своїх територій від російських окупантів і створення кримської платформи. На думку Наусєди, санкції проти Кремля повинні діяти, доки агресія триває.

Литва бачить зусилля України у прямуванні до політ. розв'язання конфлікту на Донбасі, ми не двозначно закликаємо Росію та її угрупування невідкладно виконати вимоги мінських угод, санкції проти Росії мусять діяти доти доки вона не залишить незаконно зайнятих територій України, не сумніваємося що міцній Україні місце в міцній Європі. І хоча минуло сім років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо Крим - це Україна.