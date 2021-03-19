Росія нарощує військову присутність на окупованому Донбасі [ Редактировать ]
Російська Федерація продовжує нарощувати бойовий потенціал на сході України, - повідомили у штабі ООС. Також, за даними української розвідки, на тимчасово окупованих територіях країна-агресор посилює антиукраїнську пропагандистську кампанію, зокрема, нав'язуючи місцевим мешканцям ідею про загрозу ескалації бойових дій з боку ЗСУ.
Нагадаємо, напередодні ворог шість разів атакував наші позиції. Один наш солдат загинув, отримавши смертельне кульове поранення поблизу Південного, де збройні формування РФ відкрили вогонь із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Із заборонених мінометів бойовики били і неподалік Водяного. А в передмісті Богданівки - застосували станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:
В основному, вночі - провокують, витягують нас на вогневі позиції, і в цей час заїжджають до них професійні снайпери і чекають, коли хтось виявить себе на вогневій позиції.
Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:
Вибачте, але в моєму понятті, провокація - це коли сусід через паркан дулю показує. А коли стріляють, прицільно стріляють і гинуть хлопці - це вже ніяк не провокація, це агресія, пряма агресія, як би за цими словами не прикривалися, завжди за цими провокаціями - людські життя і долі.
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