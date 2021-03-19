У МОЗ оновили перелік карантинних зон [ Редактировать ]
Режимне перефарбовування. У МОЗ оновили перелік карантинних зон. Пів України - помаранчева, жовті - найбезпечніші регіони, - це, зокрема, Волинь, Запоріжжя, Рівненщина та Чернігівщина. А червоними залишаються Прикарпаття, Буковина, Закарпаття та Житомирська область.
Тетяна Мостепан, головний лікар Київської клінічної лікарні №4:
Лікарі дуже втомлені. Лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян - щоб вони ставилися з повагою і берегли себе, дотримувалися усіх карантинних заходів.
Віталій Кличко, мер Києва:
Тільки останніми днями фіксують від 24 до 30 смертей щодоби. Кількість госпіталізованих збільшилася у понад два рази. З них хворих у важкому стані - вдвічі більше, ніж у січні. Ми були змушені ухвалити рішення про суворі протиепідеміологічні обмеження. Бо, якщо цього не зробити - наслідки можуть бути катастрофічними.
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