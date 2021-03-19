Режимне перефарбовування. У МОЗ оновили перелік карантинних зон. Пів України - помаранчева, жовті - найбезпечніші регіони, - це, зокрема, Волинь, Запоріжжя, Рівненщина та Чернігівщина. А червоними залишаються Прикарпаття, Буковина, Закарпаття та Житомирська область.

Тетяна Мостепан, головний лікар Київської клінічної лікарні №4:

Лікарі дуже втомлені. Лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян - щоб вони ставилися з повагою і берегли себе, дотримувалися усіх карантинних заходів.

Віталій Кличко, мер Києва: