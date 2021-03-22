В Львове на улице Зеленой плохо закрепленная крышка люка, подобно пуле, вылетела из под колес автомобиля и угодила в лобовое стекло встречного транспортного средства, где находился 10-летний ребенок.

Автомобиль ГСЧС двигался к месту пожара с включенными проблесковыми маячками, в какой-то момент он наехал на крышку люка колесом, что вызвало ее "выход" из пазов и та полетела прямо во встречную машину Acura. Тяжелый кусок метала пробил лобовое стекло и попал прямо в голову мальчику, который находился на переднем сидении.

В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль.

Отмечается, что в ГСЧС выразили глубочайшие соболезнование родным погибшего ребенка. Также там добавили, что шокированы такой страшной трагедией.

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Кроме того, во Львове водитель трамвая переехала коллегу. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу, по факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст.286, предусматривающая наказание до 3 лет ограничения свободы.

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