Не допускати дискредитації звання ветерана в Україні. Про це сьогодні говорили в Офісі президента під час засідання спеціальної Консультативної ради.

Її створюють, аби забезпечити права і свободи захисників держави. Керівник Офісу Президента - Андрій Єрмак упевнений: потреба в ній - велика. Новий орган, зокрема, має надавати юридичний захист ветеранам. А ще - допомагати вирішувати системні проблеми.