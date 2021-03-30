В Офісі Президента обговорили створення нового органу для захисту ветеранів [ Редактировать ]
Не допускати дискредитації звання ветерана в Україні. Про це сьогодні говорили в Офісі президента під час засідання спеціальної Консультативної ради.
Її створюють, аби забезпечити права і свободи захисників держави. Керівник Офісу Президента - Андрій Єрмак упевнений: потреба в ній - велика. Новий орган, зокрема, має надавати юридичний захист ветеранам. А ще - допомагати вирішувати системні проблеми.
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