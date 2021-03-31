Мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 згортають на Івано-Франківщині. Епідситуація з поширенням вірусу там покращується запевнили в облдержадміністрації. Натомість подібний госпіталь планують облаштувати на Хмельниччині у місті Славута.

Про це повідомили в тамтешній мерії. У такому шпиталі є можливість додатково встановити 120 ліжко-місць. На Хмельниччині минулої доби занедужало майже 700 людей, 28 померло. Завантаженість ліжок у регіоні складає майже 95 відсотків.