На Івано-Франківщині розгортають мобільний шпиталь для інфікованих на коронавірус [ Редактировать ]
Мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 згортають на Івано-Франківщині. Епідситуація з поширенням вірусу там покращується запевнили в облдержадміністрації. Натомість подібний госпіталь планують облаштувати на Хмельниччині у місті Славута.
Про це повідомили в тамтешній мерії. У такому шпиталі є можливість додатково встановити 120 ліжко-місць. На Хмельниччині минулої доби занедужало майже 700 людей, 28 померло. Завантаженість ліжок у регіоні складає майже 95 відсотків.
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