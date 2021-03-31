Літаки НАТО десять разів перехоплювали російські винищувачі над Атлантиці [ Редактировать ]
Літаки НАТО десять разів перехоплювали російські винищувачі протягом шести годин. Підвищену активність країни-агресора Альянс зафіксував напередодні - у північній Атлантиці, над Північним, Балтійським і Чорним морями.
Зазначається, що російські облавки становили загрозу рейсам цивільної авіації, оскільки не відповідали на сигнали диспетчерів, що регулюють трафік.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Москву поновити діалог, але відповіді із Кремля не прозвучало.
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