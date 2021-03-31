Протести проти "червоного" карантину. В Ужгороді на вулиці вийшли власники закритих крамниць та ресторанів. Кажуть: місяць локдауну відправив їх у фінансовий нокдаун! Тож вимагають пом'якшити обмеження. Чи дослухалися чиновники? Мар'яна Мартин - далі.

Дозволити працювати вимагають підприємці Ужгорода під стінами обласної адміністрації.

Людмила Коршун, жителька Ужгорода:

Нам теж треба їсти, жити може хтось має якісь кошти, скажемо запаси, але не всі. Не всі тут в області контрабандисти прокурори, ми прості люди.

На Закарпатті жорсткий локдаун - в дії уже три тижні. Не їздить громадський транспорт, заклади харчування працюють "на винос". У Наталії кафе в центрі Ужгорода. Каже прибутки скоротилися настільки, що довелося попрощатися з персоналом. Тепер вона одна - і директорка, й офіціантка, й куховарка.

Наталія Шегеда, приватна підприємиця:

Був персонал, його потрібно було звільнити, працюємо тільки на виніс. Убитки колосальні.

У розпачі і власники магазинів. Розповідають закупили товар. Набрали кредитів, а як розраховуватимуться з боргами - не знають.

Ольга Рибчич, власниця магазину одягу:

Я навезла весняний одяг, в мене дитячий одяг. Навезла курточки. Зараз вже от потепліє, я не знаю коли нам дозволять відкрити, але я вклала кошти і в мене ті кошти лягли мертвим грузом.

Представники влади до мітингарів не вийшли, та п'ятьох представників до облради все ж пустили. Переговори вели за зачиненими дверима. Без журналістів. Мовляв - карантин.

Однак згодом чиновники таки вийшли і до преси.

Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОДА:

Ми дійшли певної згоди. Представники підприємців готують відповідні пропозиції про зміни до порядку карантинних обмежень, що стосуються червоної зони. Є прохання, щоб продовжували працювати підприємці, які займаються продажем промислової групи товарів.

Чергове засідання держкомісії з надзвичайних ситуацій заплановане на п'яте квітня. Тож до цього часу підприємцям точно доведеться зачекати.