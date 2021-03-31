Італія видворяє російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Як пишуть місцеві ЗМІ, військового аташе посольства Федерації спіймали під час зустрічі зі старшим офіцером військово-морських сил Італії, той передавав росіянину секретні документи. Обох заарештували.

Аташе разом із його колегою із диппредставництва висилають. Повідомляється, що шпигували вони не тільки в Італії, а й за її союзниками в НАТО. Російська сторона коментувати інцидент відмовилась.