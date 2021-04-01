30 країн-членів ЮНЕСКО засудили дії РФ у Криму. Зокрема, дозволи окупаційної влади проводити на півострові незаконні археологічні розкопки та шкідливі консерваційні роботи.

Українська делегація в ЮНЕСКО також привернула увагу до нищення пам'яток всесвітньої культурної спадщини, утисків нацменшин, обмеження свободи слова і віросповідання.

Чи не найбільшу стурбованість викликає системна репресивна політика агресора: за оцінками ООН, із часу захоплення півострова там викрали щонайменше 43 особи. Також дипломати засудили мілітаризацію освітніх закладів.