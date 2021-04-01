Країни ЮНЕСКО засудили діяльність Росії у Криму [ Редактировать ]
30 країн-членів ЮНЕСКО засудили дії РФ у Криму. Зокрема, дозволи окупаційної влади проводити на півострові незаконні археологічні розкопки та шкідливі консерваційні роботи.
Українська делегація в ЮНЕСКО також привернула увагу до нищення пам'яток всесвітньої культурної спадщини, утисків нацменшин, обмеження свободи слова і віросповідання.
Чи не найбільшу стурбованість викликає системна репресивна політика агресора: за оцінками ООН, із часу захоплення півострова там викрали щонайменше 43 особи. Також дипломати засудили мілітаризацію освітніх закладів.
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Росія і надалі порушує права людини на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Про це йдеться у щорічному звіті з прав людини, який оприлюднив Державний Департамент США