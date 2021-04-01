Ганьба на увесь світ. Так прокоментувала випадки вакцинації поза чергою президентка Молдови. За словами Маї Санду, це може відбити у виробників бажання надавати країні гуманітарну допомогу.

Адже препарат "Пфайзер" надійшов у рамках міжнародної ініціативи "Ковакс". І замість літніх людей та медиків, його отримали чиновники та родичі лікарів. Загалом майже тисяча людей щепилися незаконно. За доступ до вакцини пропонували до трьохсот доларів.

Нагадаю, Молдова отримала майже 25 тисяч доз від "Пфайзер". А до кінця червня мало надійти ще понад 100 тисяч.