Парафіяни Української православної церкви прийшли під Офіс президента і вимагали скасувати закон про перейменування церкви.

До глави держави звернулися петицією. Під якою підписалися понад мільйон прихожан. Колективні звернення потягнули на 25 кілограмів. Коробки пронесли повз Кабінет міністрів, комітети Верховної Ради, а далі на Банкову.

Протоієрей Віталій Дуров, Черновицько-Буковинська єпархія УПЦ:

Представники ПЦУ, деякі ЗМІ і влади паплюжать нашу церкву, називають її не правильною, наводять різні докази, що ми якісь не такі. Але водночас, не нехтують тим, щоб перереєстровувати наші громади, забирати храми. І що дивує, сьогодні внесли законопроєкт, яким хочуть позбавити нашу церкву нашого імені.

Митрополит Климент, керівник інформаційного відділу УПЦ: