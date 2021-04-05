Обмеження у храмах та заборона на масові зібрання внесла свої корективи

Це вже другий Великдень в умовах пандемії. Обмеження у храмах та заборона на масові зібрання внесла свої корективи в пасхальні звичаї. Які - розповість Ольга Жидецька.

Щодня упродовж пасхального тижня пастор цієї протестантської церкви в Цюриху піднімається на дзвіницю і виголошує благословення в саморобний дерев'яний мегафон.

Цьому собору 800 років. І лише останні два - храм на Великдень порожній. Карантин змусив вірян відзначати світле свято Христового воскресіння вдома. Тому для багатьох почути святковий передзвін та звернення священника бодай здалеку - неабияка розрада.

Крістоф Сігрист, пастор Гросмюнстерського собору:

Душі людей зворушені, а очі сповнені сліз. У стані безпорадності, зневіри та виснаження - благословення всього міста - це те, у чому віряни черпають сили.

Суворий лікарняний режим ковідного відділення - не привід забути про свято. З Великоднем колег і пацієнтів привітали креативні працівниці лікарні у Римі. У розмальованих захисних костюмах вони пройшлися палатами та роздали хворим символічні гостинці.

Моя любонько! Яка ви гарна! Бачили це? Коли випишетеся, заберете це додому.

Гразіелла Фоссаті, працівниця лікарні:

Це позитивно впливає на пацієнтів. Адже часто їм потрібна не просто медична допомога, а насамперед підтримка. Ми часто сидимо біля них на ліжку, теревенимо. І це надихає й нас самих. Адже навіть у такі складні часи, в реанімації, хворі отримують краплинку щастя. Це дуже важливо.

А у Флориді на Великдень влаштували підводне полювання за крашанками. За католицьким повір'ям, пасхальний кролик ховає кольорові яйця в садку, а діти потім їх шукають. Та цього разу вухань озброївся аквалангом і розкидав свої скарби по морському дну. Перевтілився в нього засновник місцевого дайвінг-клубу. Так допомагає збирати гроші для дитячих доброчинних фондів.

Ну, а в Австралії великодню атмосферу організували в зоопарку Соммерсбі. Вишуканими декораціями оздобили вольєри коал і кенгуру. Доглядачі впевнені: їхні підопічні також мають відчути свято - і на дотик, і на смак.