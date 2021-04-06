Поліція затримала банду, що тероризувала фермерів [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині поліцейські затримали кримінальне угруповання, яке орудувало на території кількох областей. Бандити змушували підприємців та фермерів платити данину за так зване заступництво.
Також підшукували виконавців різних злочинів на замовлення, налагодили постачання наркотиків та інших заборонених речей до в'язниць. Шістьох членів угруповання затримали. Трьох - оголосили в розшук.
Віталій Даніленко, начальник слідчого відділу ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:
По результатам обшуків було вилучено у вказаних осіб це автівки особисті п'ять таких було вилучено в цілому грошових коштів понад двох мільйонів гривень були також вилучені бойові припаси зброя була вилучена і була невеликі кількість наркотичних засобів.
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