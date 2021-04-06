На Дніпропетровщині поліцейські затримали кримінальне угруповання, яке орудувало на території кількох областей. Бандити змушували підприємців та фермерів платити данину за так зване заступництво.

Також підшукували виконавців різних злочинів на замовлення, налагодили постачання наркотиків та інших заборонених речей до в'язниць. Шістьох членів угруповання затримали. Трьох - оголосили в розшук.

Віталій Даніленко, начальник слідчого відділу ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області: