В Дубаї українкам загрожує в'язниця за оголену зйомку [ Редактировать ]
11 українок затримали в Дубаї за зйомку в оголеному вигляді. Дівчата в компанії інших моделей позували без одягу на балконі хмарочоса. Загалом затримали 40 осіб. Серед них росіянки, молдованки та білоруски. Їм інкримінують порушення норм суспільної моралі.
За консервативними законами Арабських Еміратів, порушникам загрожує ув'язнення: моделям до пів року, організаторові півтора. А ще штраф до тисячі чотирьохсот доларів з дівчат і майже 14 тисяч з організатора.
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