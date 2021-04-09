Карантин не для всіх

Карантин не для всіх. Хтось припиняє свою роботу, а хтось йде у тінь. Наші кореспонденти вирішили перевірити, як працюють столичні заклади і вирушили у рейд. Докладніше про це - далі у сюжеті.

Ресторани, бари та кафе зачинені на карантин. Втім, у столиці є заклади, які вирішили правила проігнорувати.

Разом працівниками Держпродспоживслужби йдемо перевіряти заклади громадського харчування. Це один зі столичних ресторанів. Тут про локдаун ніби й не чули за дверима чимало відвідувачів. На другому поверсі так само повно людей.

Адміністрація запевняє: заклад працює лише на виніс, а гості чекають своїх замовлень.

Гості, які замовляють доставку. В нас є самовивіз. Вони заходять і забирають замовлення.

Попри сувору заборону, цей столичний ресторан також відкритий для відвідування. Адміністратор виправдовується. Для ресторанного бізнесу, мовляв, нині складні часи.

Анжеліка Лісіцина, адміністратор ресторану:

Ми входимо в новий карантин вже з мінусом, це вбиває просто, карантин вплинув на співробітників, у всіх є діти, які хочуть їсти, і він не може прийти додому і сказати, що вибач в мене карантин, тому сьогодні, дитинко, ти будеш пити водичку.

Та інспектори невблаганні. Всі порушення фіксують. Протоколи складені. Далі - справу скеровують до суду.

Денис Бігун, провідний фахівець відділу контролю у сфері робіт та послуг:

Метою нашої роботи не є мета, щоб ми виписали протоколи, оштрафували заклад, метою є те, що ми всі люди і всі заклади додержувалися карантинних заходів.

Після нашої перевірки відвідувачі поквапились на вихід. Але, як кажуть працівники муніципальної охорони, до деяких закладів доводиться навідуватися кілька разів. За добу Держпродспоживслужба інспектує близько тисячі ресторанів і барів. І майже у кожному третьому є порушення.