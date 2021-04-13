Україна отримала Pfizer: чим особлива вакцина? [ Редактировать ]
Дочекалися. Цього тижня до України прибуде вакцина компанії Pfizer. Це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Йдеться про 117 тисяч доз у рамках проєкту "Ковакс". "Пфайзером" роблять щеплення в багатьох країнах. Де саме, яка ефективність сироватки і чи є побічки? Про все - розповість Олександр Васильченко.
Доки українцям лише обіцяли, інші вже активно імунізувалися вакциною від "Pfizer/ Bionteсh". Своїх громадян щепили нею, зокрема, Ізраїль, США, Канада та країни ЄС.
Люк ван Стінвінкель, представник компанії Pfizer / Bionteсh:
Ми щасливі, що можемо почати доставку мільйонам європейців, заради цього моменту дуже багато людей працювали і вдень, і вночі.
Із затримкою в два місяці українці теж дочекалися вакцини від Pfizer. Отримання першої партії препарату анонсував міністр охорони здоров'я.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ініціатива "Ковакс", до якої приєднана Україна в рамках якої ми повинні отримати 8 млн доз вакцини всього і перша партія 117 тисяч доз повинна поступити вже цього тижня. В першу чергу цима вакцинами ми будемо щеплювати наших громадян, які перебувають в будинках інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також всі співробітники цих будинків.
Вакцина від Pfizer має кілька особливостей. Для максимального ефекту необхідно отримати два щеплення з перервою, що не перевищуватиме 21 день. Сироватка потребує температури зберігання мінус 80 градусів, що значно ускладнює її транспортування. Утім науковці вже довели: зберігати вакцину можна і за вищих температур - мінус 15 градусів - і це спрощує логістику. Ще одна особливість - відсутність серйозних побічних ефектів. Утім, можливі втома, головний біль, алергічні реакції.
Катерина Сояк, епідеміолог, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю:
Считается, что вакцина Pfizer, она создана на основе нуклеиновых кислот, то есть на основе РНК вируса. Считается, что такие вакцины безопасны и просты в производстве. Потому что для их производства нужен только генетический материал, а не вирус, не живой вирус, как в других вакцинах.
Та найбільша прихильність до цієї сироватки в багатьох країн - через її ефективність. Хоча імунологи кажуть - тут теж є свої нюанси.
Катерина Сояк, епідеміолог, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю:
Около 100 % от тяжелого течения COVID-19. Но "Астразенека" тоже имеет 90 процентов от тяжелых госпитализаций эффективность. Поэтому здесь очень важно какие дизайны исследования мы сравниваем и на основе чего мы делаем выводы о ее эффективности, то есть очень важно какие данные сравниваются. потому что апеллировали просто цифрами, процентами. А это иногда сухие проценты которые важно понимать, какое исследование проведено и в какой группе риска исследовалась та или иная вакцина.
Використовувати вакцину від Pfizer можна не всім. У США, наприклад, рекомендують щепитися тільки з 16 років. Утім, у компанії очікують, що через рік після клінічних досліджень цим препаратом можна буде імунізувати навіть немовлят.
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