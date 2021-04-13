Троє постраждалих, а винуватих нема! На Закарпатті обурені довгим розслідуванням аварії. Чому процес затягнувся та які шанси, притягнути до відповідальності винуватця - Мар'яна Мартин питала.

Цю "шкоду" Віктор придбав у лютому. А це те, що від неї залишилося:

Віктор Зіденик, постраждалий у ДТП:

Всьо шо залишилося з мої фари після ДТП. Вот там ще бампер, кусок бампера радіатор кондиціонера, і всьо остальноє.

Увечері першого березня Віктор Зіденик їхав із Ужгорода додому. На трасі, неподалік Мукачева, його протаранила зустрічна автівка.

Віктор Зіденик, постраждалий у ДТП:

Я побачив як вона з обочини виїжджає на свою полосу послє чого її задом заносить автомобіль розвертає і боком летить в мене. Тут відбулося зіткнення автомобіль "Кія сіб" вилетів на обочину в кювет. А моя, мій автомобіль залишився на трасі. Після чого нам почали люди допомагати.

Віктор одразу навіть не збагнув, що сталося. Він так тиснув на гальма, що розтрощив пальці на ногах. А удар був такої сили, що його вісімнадцятирічна пасажирка, яка сиділа позаду, - розбила лобове скло. Із численними травмами її ушпиталили.

Марія Капітан, мати постраждалої пасажирки:

Дочка поїхала на навчання, вона вчилася, і додому поверталася. Я їй дзвонила, але вона вже не брала трубку, коли мені вже подзвонили з лікарні, казали, що дочка в лікарні, серйозні травми. Черепно-мозкова травма, забій головного мозку подвійний перелом верхніх шийного хребця.

Від удару "Кіа" вилетіла в кювет протилежної смуги. Водійку та її чоловіка врятували паски безпеки. Але чоловіка з машини довелося звільняти рятувальникам.

Роман Бухтояров, адвокат подружжя Медвідь, власників автомобіля "Кіа":

У мого потерпілого проведено операція, дуже важка операція він зараз проходить курс реабілітації і буде далі лягати в лікарню.

У цій ДТП є ще й третій учасник - шофер "Спринтера". Він, за даними слідства, пішов на обгін "Шкоди" й фури та виїхав на зустрічку. Водійка "Кіа", щоб уникнути зіткнення, виїхала на узбіччя, а звідти вже машину винесло на протилежну смугу дороги. "Шкоду" та "Кіа" - відремонтувати вже неможливо. Особу водія "Спринтера" встановили, от тільки досі ще не допитали.

Ярослав Вайдич, адвокат Віктора Зіденика:

Нами було з'ясовано та отримано інформацію про свідків. Мною було їх опитано в телефонному режимі, надано ці контактні дані свідків слідчому, однак слідчий майже 3 тиждень жодного свідка не допитав.

У поліції запевняють: робота триває. Планується й слідчий експеримент. Мовляв, тільки після його проведення можна встановити винуватця аварії.

Наталія Машико, речниця Мукачівського районного відділення ГУ НП у Закарпатській області:

Всі учасники встановлені, але через деякі об'єктивні причини, точніше стан здоров'я, не можуть ще провести деякі слідчі заходи.

Постраждалі в ДТП сподіваються на прозоре слідство. Адже пасажир "Кіа" в тяжкому стані: у нього часткова амнезія. Віктор шкутильгає. А його пасажирка досі не може самостійно ходити. Дівчині знадобиться щонайменше пів року на реабілітацію.