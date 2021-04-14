В Україні зафіксували 467 смертей від COVID-19 [ Редактировать ]
14 553 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 467 пацієнтів померло. Майже 12,5 тисяч - одужало.
Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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