COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Хворих на COVID-19 знову більшає. За минулу добу - понад 16 тисяч заражених, а от тих, хто одужав, - лише 12 тисяч. До лікарень потрапили 4 тисячі, майже пів сотні пацієнтів померли.
Найбільше інфікованих у Києві, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Щеплення проти COVID-19 напередодні отримали майже 16 тисяч українців. Загалом, імунізувалися понад 400 тисяч. Лише п'ятеро завершили курс вакцинації, тобто отримали дві дози.
Завтра до України мають доставити перші 117 тисяч доз сироватки Pfizer.
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